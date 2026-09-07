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Konaklı'da otlatma anlaşmazlığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Niğde'nin Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde otlatma nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konaklı'da otlatma anlaşmazlığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Konaklı'da otlatma anlaşmazlığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Niğde'nin Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında başlayan tartışma büyüdü ve taraflar birbirlerine taş ile sopalarla saldırdı. Olay sonucu 5 kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, mahallenin farklı noktalarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki çatışmaya dönüştü. Karşılıklı saldırılar sırasında yaralananların sayısı beş olarak belirlendi. Olayın nasıl başladığına ilişkin inceleme jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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