Konaklı'da otlatma anlaşmazlığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Niğde'nin Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde, mahalle sakinleri ile bölgede hayvan otlatan çobanlar arasında başlayan tartışma büyüdü ve taraflar birbirlerine taş ile sopalarla saldırdı. Olay sonucu 5 kişi yaralandı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, mahallenin farklı noktalarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziki çatışmaya dönüştü. Karşılıklı saldırılar sırasında yaralananların sayısı beş olarak belirlendi. Olayın nasıl başladığına ilişkin inceleme jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.