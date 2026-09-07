Bakan Yumaklı'dan Düzce'deki kazaya başsağlığı mesajı

Bakanın açıklaması:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazaya ilişkin açıklamayı X hesabından yaptı ve yaşanan olay karşısındaki üzüntüsünü paylaştı.

Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb’imden acil şifalar niyaz ediyorum."

Kaza bölgesi ve bilanço:

Akkaya mevkiinde meydana gelen kazada, tırın "patpat" olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Bakan Yumaklı mesajında vefat edenlere rahmet dileyerek kederli ailelere sabır; yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, KAZA SONRASI X HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMASI