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Bakan Yumaklı'dan Düzce'deki kazaya başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akçakoca Akkaya'daki tır-patpat kazasında 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı olay için başsağlığı diledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakan Yumaklı'dan Düzce'deki kazaya başsağlığı mesajı

Bakanın açıklaması:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kazaya ilişkin açıklamayı X hesabından yaptı ve yaşanan olay karşısındaki üzüntüsünü paylaştı.

Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Rabb’imden acil şifalar niyaz ediyorum."

Kaza bölgesi ve bilanço:

Akkaya mevkiinde meydana gelen kazada, tırın "patpat" olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Bakan Yumaklı mesajında vefat edenlere rahmet dileyerek kederli ailelere sabır; yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, KAZA SONRASI X HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMASI

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, KAZA SONRASI X HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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