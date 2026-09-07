FETÖ bağlantılı operasyonda Burkay Karatepe ile ilişkili 10 kişi adli kontrolle serbest

operasyon ve adli süreç

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile firari olduğu dönemde bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

operasyonun kapsamı

İşlemler, Karatepe’nin ifadesinin ardından gerçekleştirildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen ve 15 yıl firarının ardından Eskişehir’de yakalanan Karatepe’den ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu, firari olduğu dönemde bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi.

yasal süreç ve adli karar

İstanbul’da 5, Eskişehir’de 5 olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındıktan sonra Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasıyla şüpheliler Muğla Adliyesine sevk edildi. Yapılan soruşturma ve değerlendirme sonucunda 1 şüpheli savcılık tarafından, 9 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARBECİ FETÖ’CÜ KARATEPE SORUŞTURMASI ŞÜPHELİLERİ ADLİ KONTROLLE SERBEST