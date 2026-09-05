Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

maç öncesi gelişmeleri:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.
takımın hareketi:
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek müsabaka için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi.
güvenlik ve giriş:
Kafile, belirlenen güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı; takımın gelişi, maç saatine kısa süre kala tamamlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bugün konuk edeceği Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.
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