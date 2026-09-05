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Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş ile oynanacak derbi için Can Bartu Tesisleri'nden hareketle Şükrü Saracoğlu'na ulaştı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

maç öncesi gelişmeleri:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.

takımın hareketi:

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek müsabaka için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi.

güvenlik ve giriş:

Kafile, belirlenen güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı; takımın gelişi, maç saatine kısa süre kala tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bugün konuk edeceği Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de bugün konuk edeceği Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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