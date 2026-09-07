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Acı bilanço açıklandı: Akçakoca'da tır ile patpat çarpıştı, ölenlerin isimleri belirlendi

Akçakoca Akkaya mevkiindeki tır-patpat kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler patpat sürücüsü Hasan Cumhur ile Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Acı bilanço açıklandı: Akçakoca'da tır ile patpat çarpıştı, ölenlerin isimleri belirlendi

Akçakoca Akkaya mevkiinde tır ile patpat çarpıştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın, "patpat" olarak bilinen tarım aracına çarpması sonucu ağır can kaybı yaşandı. Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

kaza ve can kaybı:

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri belirlendi. Kazada ölenler arasında patpat sürücüsü Hasan Cumhur ile Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir bulunuyor. Olayın oluş şekli, çarpışmanın etkisi ve can kaybına ilişkin bulgular yetkilerce kayda geçirildi.

yaralıların tedavisi:

Kazada yaralanan 9 kişinin tedavisi, Düzce'deki hastanelerde devam ediyor. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi yetkililer ve sağlık kuruluşları tarafından takip ediliyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE TIR İLE PATPAT ARACININ KARIŞTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 4 KİŞİNİN...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE TIR İLE PATPAT ARACININ KARIŞTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 4 KİŞİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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