Dolar 48,2430 -0,35%
Euro 56,2880 -0,03%
Bist 13.966,79 +0,25%
Altın Gram 7.008,87 -0,46%
EUR/USD 1,1624 -0,06%
Brent Petrol 94,85 -0,70%
--°

Akciğerdeki küçük leke panik yaratmamalı

Akciğer nodülleri sık görülüyor; çoğu iyi huylu, düzenli görüntüleme ve risk değerlendirmesiyle büyüme saptanırsa ileri tetkik planlanır.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Akciğerdeki küçük leke panik yaratmamalı

Uzman uyarısı: akciğer nodülü, tanımı ve sıklığı:

İSTANBUL (İHA) — Daviva Avcılar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Gülfidan Çakmak, akciğerde saptanan nodüllerle ilgili kapsamlı bilgi verdi. Çakmak, akciğer nodülünü "tomografide 3 cm’den küçük tespit edilen leke" olarak tanımlıyor ve hastaların sıklıkla "kanser mi?" endişesiyle başvurduğunu belirtiyor. Özellikle tomografi çekilen hasta gruplarında yüzde 50'ye kadar nodül görülmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Nedenleri ve ayırıcı tanı:

Akciğer nodüllerinin birden çok nedeni bulunuyor. Bunlar arasında geçirilmiş enfeksiyon izleri, özellikle ülkemizde sık görülen tüberküloz kalıntıları, mantar enfeksiyonları ve bazı romatizmal/otoimmün hastalıkların akciğer tutulumları sayılabiliyor. Ne yazık ki bazı nodüller malign tümör şeklinde de ortaya çıkabiliyor; bu nedenle ayırıcı tanı önem taşıyor.

Takip ve ileri tetkikler:

Çakmak, nodülün nedenine göre tedavi planının çizildiğini; enfeksiyon gibi iyi huylu bir sebep varsayıldığında önce uygun tedavinin uygulandığını söyledi. Birçok nodül hastasında takip ile yetinildiğini; ancak eski ve yeni tomografilerin karşılaştırılmasıyla nodülün büyüme hızı ve özelliklerine bakılarak bilimsel bir risk skalası oluşturulduğunu anlattı. Bu skalaya göre hastaya özgü takip protokolleri belirlendiği, sigara öyküsü veya mesleki maruziyeti bulunan kişilerde ise daha erken ve ileri tetkiklere geçildiği ifade edildi. Nodülde büyüme saptanırsa ileri işlemler başlatılıyor.

Belirti ve tarama önerileri:

Prof. Dr. Çakmak, akciğer nodüllerinin çoğunlukla belirtisiz olduğunu; bazen tesadüfen çekilen grafi veya tomografi sırasında tespit edilebildiğini aktardı. Nadiren erken dönemde öksürük görülebilir; KOAH'lı hastalarda öksürük niteliğinin değişmesi uyarıcı olabilir. Koruyucu yaklaşım olarak, sigara içenler, mesleki risk altında olanlar, kirli hava veya ev içi kirliliğe maruz kalanlar ile ailesinde malignite öyküsü bulunanlara en az 6 ayda bir görüntüleme öneriliyor. İlk adım olarak akciğer grafisi tavsiye edilirken, risk yüksekse grafi normal çıksa bile tomografi istenebiliyor.

Çakmak ayrıca, yaşam tarzı faktörleri —beslenme, uyku, stres— ve genel klinik durumun birlikte değerlendirilmesinin önemine değindi. Nodüller her iki cinsiyette de görülebiliyor; ileri yaş ve sigara kullanımı olanlarda daha sık rastlanıyor.

PROF. DR. GÜLFİDAN ÇAKMAK

PROF. DR. GÜLFİDAN ÇAKMAK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milas’ta 132 muhtarın talepleri sahada çözüme taşınıyor
images

Talas lezzetleri tarihi konakta Türkiye kültür yolu'nda
images

Efeler'de belediye şoförlerine güvenli sürüş ve ilk yardım eğitimi
images

Turgutlu'da üç imar başvurusu D-İmar Sistemine taşındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta iş dünyası KOSGEB ile destek ve dönüşümü konuştu

Otel kayıtlarıyla farklı şehirdeymiş gibi görünmeyi başaramadı, polis şafak vakti yakaladı

Karabük’te KPSS günü için özel trafik düzenlemesi ve güzergah uyarısı

Turgutlu'da üç imar başvurusu D-İmar Sistemine taşındı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı