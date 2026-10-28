Akdeniz üniversitesinde sanat ve sporla 29 ekim coşkusu

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde 29 Ekim coşkusu

Akdeniz Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılını spor ve sanat etkinlikleriyle kutladı. Kampüste düzenlenen programlar; katılımcılarda ortak bir gurur ve coşku yarattı. Etkinlikler, üniversitenin farklı birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi ve geniş katılımla tamamlandı.

cumhuriyet için koşu ve kampüs yürüyüşü:

Programın sabah bölümünde Spor Bilimleri Fakültesi ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz - 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu' gerçekleştirildi. Rektörlük binası önünden başlayan koşu, sporun birleştirici gücünü Cumhuriyet coşkusu ile bir araya getirdi.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle güzergâhı izleyerek adımlarına anlam kattı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan koşuya katılan herkese teşekkür ederek bayramı kutladı; konuşmanın ardından heyetle birlikte yürüyüşe katıldı. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

'cumhuriyete dair' sergisi ve sanat vurgusu:

Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sergi Salonu'nda açılan 'Cumhuriyete Dair' başlıklı sergi, açılış töreniyle sanatseverlere sunuldu. Açılışa Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite yönetimi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Büyükkol, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, sanatçılar ve öğrenciler katıldı.

Rektör Özkan, açılış konuşmasında Cumhuriyet'in ilk yıllarında kültür ve sanat alanında atılan adımlara dikkat çekti ve "Cumhuriyet, sanatı asla ikinci plana atmamıştır" ifadeleriyle Atatürk'ün ve Cumhuriyet döneminin sanat politikalarını özetledi. Özkan, 1924'te sanat eğitimi için yurtdışına gönderilen sanatçılar ve daha sonra kurulan kurumlar gibi tarihsel dönüm noktalarına vurgu yaptı.

Özkan, genç sanatçılara seslenerek sanatın sorgulama, estetik üretme ve topluma değer katma açısından taşıdığı önemi hatırlattı: "Türkiye’nin sorgulayan, estetik fikirler üreten ve değer katan genç sanatçılara ihtiyacı var."

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Büyükkol ise Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; bağımsızlık, özgürlük, çağdaşlaşma ve aydınlık bir gelecek inancının simgesi olduğunu belirtti ve bu mirası korumanın ortak sorumluluk olduğuna değindi.

Sergi açılışında kurdele kesiminin ardından eserler tek tek incelendi, sanatçılardan bilgiler alındı ve tören toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. Sergi 27 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Etkinliklere Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile birlikte rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen ve Prof. Dr. Esra Cenkci, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tüm program boyunca Cumhuriyetin kuruluş değerleri anıldı ve sanatla sporun bir araya geldiği kutlamalarla 29 Ekim coşkusu kampüste geniş biçimde yaşandı.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ FİKRET OTYAM SERGİ SALONU’NDA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL "CUMHURİYETE DAİR" BAŞLIKLI SERGİNİN AÇILIŞI YAPILDI.