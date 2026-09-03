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Akdeniz’de inanç merkezleri mobil ekiplerle hijyen standartına kavuşuyor

Akdeniz Belediyesi'nin mobil temizlik ekibi, cami, mescit, kilise ve türbelerde düzenli dezenfeksiyon yaparak ibadet alanlarını hijyenik tutuyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Akdeniz’de inanç merkezleri mobil ekiplerle hijyen standartına kavuşuyor

Akdeniz'de mobil ekip çalışması:

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çatısı altında görev yapan Mobil İbadethane Temizlik Ekibi, ilçe sınırları içindeki cami, mescit, kilise, türbe ve ziyaretlerde düzenli temizlik ve dezenfeksiyon hizmeti veriyor. Ekip, son teknoloji araç, gereç ve ekipmanlarla planlı program dahilinde hareket ederek uzak-yakın ayrımı yapmadan tüm inanç merkezlerinde hijyen sağlıyor.

Hedef ve yöntemler:

Çalışmalar, ibadethanelerin günlük kullanımına uygun temizlik uygulamaları ve olası salgın risklerine karşı periyodik dezenfeksiyon adımlarını kapsıyor. Ekipler hem yüzey temizliği hem de hijyen standartlarını korumaya yönelik dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor; amaç vatandaşların sağlıklı, temiz ve nezih ortamlarda ibadet edebilmesini sağlamak.

Yetkili açıklaması:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, yürütülen çalışmanın önemine dikkat çekerek, vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamlarda ibadet edebilmesi için hizmet verildiğini, halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi için sorumluluğun eksiksiz yerine getirilmeye çalışıldığını belirtti. Beşikci, mobil ekibin Akdeniz’deki tüm cami, mescit ve Kur’an kurslarında planlama doğrultusunda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Son uygulamalar ve kapsam:

Mobil İbadethane Temizlik Ekibi son günlerde Hz. Süleyman Cami, Hz. Eyüp Cami, Sanayi Cami ile Esenli, Puğkaracadağ, Yeşilova, Akdam, Bekirde ve Iğdır mahallelerindeki camilerde çalışmalar yaptı. Ekipler ayrıca Tırmıl Sanayi Cami ve farklı mahallelerdeki çok sayıda cami, mescit ve Kur’an kursunda da temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, bu hizmetlerin planlama dahilinde ve kesintisiz devam edeceğini belirtti.

AKDENİZ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MOBİL İBADETHANE TEMİZLİK EKİBİ, İLÇE GENELİNDEKİ...

AKDENİZ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MOBİL İBADETHANE TEMİZLİK EKİBİ, İLÇE GENELİNDEKİ İBADETHANE VE İNANÇ MERKEZLERİNDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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