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Armutalan kültür merkezi yenilemeyle hem sanat hem özel günlere hazırlanıyor

Armutalan Kültür Merkezi'nde 12 yıl sonra kapsamlı tadilat başladı; yeni nikah salonu, çatı izolasyonu ve Tarık Akan Sahnesi'nde yenileme yapılıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Armutalan kültür merkezi yenilemeyle hem sanat hem özel günlere hazırlanıyor

Armutalan Kültür Merkezi'nde kapsamlı tadilat başlatıldı

Marmaris Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatının önemli adreslerinden Armutalan Kültür Merkezi'nde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattı. 2014 yılında Armutalan Belediyesi döneminde hizmete açılan merkez, konser, tiyatro ve sergi gibi etkinliklere uzun yıllardır ev sahipliği yapıyor; ayrıca nikah salonu olarak da kullanılarak binlerce çiftin törenlerine ev sahipliği yaptı.

yenilemenin kapsamı:

Yapılan çalışmalarla merkezde hem estetik hem de yapı güvenliğini artırmaya yönelik adımlar atılıyor. Giriş katında, çiftlerin törenleri için daha çağdaş ve konforlu bir ortam oluşturmak amacıyla 150 kişi kapasiteli yeni bir nikah salonu düzenleniyor. Binanın fiziksel dayanıklılığını güçlendirmek için çatı izolasyonu uygulaması gerçekleştiriliyor; bu müdahale yapının ömrünü uzatmayı ve kullanım koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca etkinliklerin düzenlendiği Tarık Akan Sahnesi üzerinde zemin kaplamalarının temizlenmesi ve yenilenmesi, ışıklandırma ve lambalar ile diğer teknik donanımların kontrolü ve yıpranan parçaların değişimi gibi ayrıntılı bakım çalışmaları sürdürülüyor. Bu müdahaleler salonun hem estetik görünümünü hem de teknik kapasitesini güçlendirecek şekilde planlandı.

kültür yaşamı ve kullanımda beklenen değişiklikler:

Marmaris Belediyesi yetkilileri, başlatılan tadilatların merkezde düzenlenecek tiyatro oyunları, konserler ve sergilerle birlikte özel gün organizasyonlarının da niteliğini artıracağını belirtiyor. Yapılacak iyileştirmelerin salonların konforunu yükseltmesi, teknik altyapıyı güncellemesi ve mekânın çok amaçlı kullanımını kolaylaştırması bekleniyor.

Belediye çalışmaların tamamlanmasının ardından Armutalan Kültür Merkezi'nin yenilenen yüzüyle Marmaris halkı ve sanatseverleri ağırlamaya devam edeceğini vurguluyor. 12 yıl sonra başlatılan bu süreç, merkezin hem kültürel etkinlikler hem de özel organizasyonlar açısından daha işlevsel ve modern bir mekân haline gelmesini amaçlıyor.

ARMUTALAN KÜLTÜR MERKEZİ YENİLENİYOR

ARMUTALAN KÜLTÜR MERKEZİ YENİLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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