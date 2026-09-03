Bandırma'nın barajlarında yaz sonunda belirgin doluluk düşüşü

Durumun kısa özeti:

Bandırma’nın içme ve kullanma suyu kaynakları arasında yer alan barajlarda yaz döneminde dikkat çeken bir gerileme kaydedildi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) internet sitesinde yayımlanan ve veri kaynağı olarak Devlet Su İşleri (DSİ) gösterilen ölçümlere göre, Gönen-Yenice Barajı ile İkizcetepeler Barajı’nın aktif doluluk oranlarında belirgin düşüşler görüldü.

Gönen-Yenice barajı verileri:

BASKİ verileri, 13 Ağustos 2026 tarihindeki aktif doluluk oranının %45,42 olduğunu; aynı kaynağın 3 Eylül 2026 tarihli ölçümünde ise bu oranın %28,12 olarak kaydedildiğini gösteriyor. Bu veriler ışığında, yaklaşık 19 günlük süreçte Gönen-Yenice Barajı’nda doluluk oranında yaklaşık 16 puanlık bir azalma meydana geldi.

İkizcetepeler barajında değişim:

İkizcetepeler Barajı’nda da düşüş raporlandı. BASKİ verilerine göre, 13 Ağustos 2026 tarihinde aktif doluluk oranı %65,15 iken, 1 Eylül 2026 ölçümünde bu oran %60,56 olarak kaydedildi; düşüş 4,65 puan olarak hesaplandı. BASKİ’nin 3 Eylül 2026 tarihli verilerinde Gönen-Yenice için %28,12, İkizcetepeler için %60,56 aktif doluluk oranları yer aldı.

Nedenleri ve olası etkileri:

Verilerdeki gerileme, bölgede yaz aylarında yüksek sıcaklık, yetersiz yağış ve artan su tüketimi faktörlerinin bir araya gelmesine bağlanıyor. Özellikle tarımsal sulama ile içme-kullanma suyu tüketimindeki artış, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı. Bu durum, su yönetimi, dağıtım planlaması ve tasarruf tedbirlerinin önemini öne çıkarıyor.

BASKİ tarafından yayımlanan veriler DSİ kaynaklı olarak kaydedilmiş olup, baraj doluluklarındaki değişim yerel su arzı ve kullanılabilir su miktarı açısından izlenmeye devam ediyor.

BANDIRMA'NIN İÇME VE KULLANMA SUYU KAYNAKLARI ARASINDA YER ALAN GÖNEN-YENİCE BARAJI'NDA AKTİF DOLULUK ORANI, 13 AĞUSTOS'TA YÜZDE 45,42 İKEN 3 EYLÜL İTİBARIYLA YÜZDE 28,12'YE GERİLEDİ.