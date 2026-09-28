Akdeniz'in derinlerinden antik lüks sofra takımları çıktı

Adrasan açıklarında antik yük gün yüzünde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Adrasan açıklarında sürdürülen sualtı kazılarında çıkan eserlerle ilgili bilgi verdi. 2025 yılında başlayan çalışmalarda, deniz yüzeyinin 42-55 metre derinliğinde saklı kalmış bir gemi batığından bugünlere ulaşan binlerce seramik çıkarıldı. Bakan Ersoy, bu buluntuların antik dönemin üretim ve ticaret ağlarına dair yeni veriler sunduğunu ifade etti.

Rhosus seramikleri ve sofra kültürü:

Batığın ana yükünü Antakya kökenli, antik adıyla Rhosus üretimi olduğu düşünülen tabak ve kaseler oluşturuyor. Hatay'ın Arsuz kıyılarında üretildiği değerlendirilen buluntular arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve çeşitli boyutlarda tepsiler yer alıyor. Toplam 122 farklı form ve boyuttaki seramik ürün, dönemin zengin sofra kültürünü ve talep gören lüks eşyalarını gözler önüne seriyor.

Rhosus seramiklerinin tarihî önemini artıran bir unsur da Roma dünyasındaki bilinirlikleri. Romalı hatip ve devlet adamı Çiçero, MÖ 50 tarihli mektuplarında dostu Attikus için Rhosus'tan kaplar sipariş ettiğini yazıyor. Bu tür yazılı kaynaklar, Adrasan batığında bulunan ürünlerin antik kaynaklardaki izini sürmeyi mümkün kılıyor.

Koruma yöntemi ve ticaret ağı izleri:

Buluntuların olağanüstü korunmuş olmasında, yükleme sırasında uygulanan bir yöntemin rol oynadığı tespit edildi. Seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına konulan kil sayesinde gemi battığında birbirlerine çarpmadan korunmuş ve günümüze sağlam ulaşmış durumda. Bu durum, dönemin paketleme ve nakliye tekniklerine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

Batıkta ayrıca Ege adalarındaki üretime işaret eden amforalar ve Antakya kökenli MÖ 1. yüzyıl sikkeleri de bulundu. Bu bulgular geminin Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki geniş bir ticaret ağı içinde hareket ettiğini gösteriyor. Araştırmacılar geminin Arsuz dolaylarından Roma yönüne doğru seyrederken fırtına sonucu bir sığlığa çarparak battığı değerlendirmesini yapıyor.

Kazılar, sualtı robotlarının desteğiyle devam ediyor. Bakan Ersoy, çalışma ekibine ve mavi vatanın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm uzmanlara teşekkür etti. Çıkarılan eserler, hem Anadolu üretim ustalığını hem de antik Akdeniz sofra alışkanlıklarının malzeme dünyasını aydınlatmaya devam ediyor.

ANTALYA ADRASAN’DAKİ YAKLAŞIK 2 BİN 100 YILLIK GEMİ BATIĞINDA YÜRÜTÜLEN KAZILARDA BİNLERCE SERAMİK ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI