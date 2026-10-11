Akhisar'daki ağır kaza sonrası vali Vahdettin Özkan yaralıları ziyaret etti

Akhisar'da meydana gelen kazada yaralılar hastanede

Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde İstanbul Orhangazi-İzmir otoyolunun İzmir istikametinde meydana gelen kazada bir tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ağır yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre çarpışmaya karışan araçlar 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tır oldu. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yan devrilirken, tır yoldan çıktı. Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ambulanslar ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edilerek arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları başlatıldı.

Vali Özkan'ın hastane ziyareti:

Vali Vahdettin Özkan, kazada yaralanan vatandaşların tedavi gördüğü Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine giderek sağlık ekiplerinden yaralıların durumları ve sürdürülen tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yaralıların tedavilerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu ve yakınlarıyla görüşmeler yapıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve trafik incelemeleri sürüyor; ekipler, olay yerindeki delil ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın nedenini aydınlatmaya çalışıyor.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN, KAZADA YARALANAN VATANDAŞLARI TEDAVİ GÖRDÜKLERİ HASTANEDE ZİYARET EDEREK SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.