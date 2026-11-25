Kaza nasıl oldu:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, Muzaffer G. yönetimindeki 06 AP 9787 plakalı otomobil, Adıyaman istikameti yönünde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akpınar mevkiinde şarampole girerek ağaca çarptı.

Yaralıların durumu:

Kazada araçta bulunan Necmi G. ve Tuncay G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, taşıma işlemiyle Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve müdahale:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı, sağlık ekipleri ile birlikte durumu değerlendiren yetkililer tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, kaza nedeninin trafik araştırmasıyla netleştirileceğini bildirdi.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.