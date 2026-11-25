İstanbul'da düzenlenen törende Balıkesir iki projeyle öne çıktı

11. Altın Karınca Ödül Töreni, M. Belediyeler Birliği tarafından İstanbul'daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, belediyelerin yenilikçi ve örnek uygulamaları değerlendirilerek ödüllendirildi. Değerlendirme sürecinde 10 kategori ele alındı ve jüri çalışması sonucunda 50 belediyenin 66 projesi ödüle layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda iki ayrı kategoride ödül kazandı; bunun biri sosyal hizmetler, diğeri ise yerel kalkınma alanında oldu. Başarı, kent yönetiminin hem toplumsal duyarlılık hem de yerel ekonomi odaklı politikalarını bir arada yürüttüğünü gösterdi.

Balıkesir'in ödüllü projeleri:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler kategorisinde 'Candost Engelsiz Patiler ve Doğal Yaşam Projesi' ile; yerel kalkınma kategorisinde ise 'Yerelden Geleceğe: Balıkesir Coğrafi İşaretli Ürünler Dijital Atlası' projesiyle ödüle layık görüldü. Bu iki çalışma, farklı alanlarda kent yaşamına dokunan somut çözümler sunması açısından jüri tarafından değerlendirildi.

'Candost Engelsiz Patiler' projesi, hayvan refahı ve doğal yaşamla ilgili uygulamaları yerel sosyal hizmet pratiğiyle ilişkilendirerek toplumun kırılgan kesimleriyle kurduğu bağı güçlendiriyor. 'Yerelden Geleceğe' atlası ise Balıkesir'in coğrafi işaretli ürünlerini dijital ortamda bir araya getirerek yerel üretimin görünürlüğünü ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyor.

Ahmet Akın'ın vurguları: dayanışma ve paylaşım

M. Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ödül töreninde yaptığı konuşmada belediyeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Akın, 'Karıncaların en önemli özelliği, birlikte çalışmaları ve dayanışma içinde büyük işler başarmalarıdır' diyerek Altın Karınca adının taşıdığı anlamı öne çıkardı.

Akın, konuşmasında ayrıca şunları kaydetti: 'Her başarılı proje, başka bir belediyemiz için yeni bir başlangıçtır.' Bu söz, Altın Karınca'nın ödül verme geleneğini, iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla buluşturan bir platform olarak değerlendirilmesine işaret ediyor.

Geniş temalarda ortak sorumluluk

Konuşmada, iklim değişikliği, afet riskleri, nüfus artışı ve eşitsizlikler gibi şehirlerin ortak gündemini oluşturan konuların altı çizildi. Akın, COP31 gibi uluslararası platformlarda alınan kararların şehir düzeyinde somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemine vurgu yaptı ve 'dirençli kentler' kavramını yalnızca afetlere hazırlık değil, kimseyi geride bırakmayan kentsel politikalar olarak tanımladı.

Başkan Akın ayrıca Marmara Bölgesi'nin birbirine bağlı kentleri için ortak çözüm üretme gerekliliğini belirterek M. Belediyeler Birliği'nin 51 yıllık deneyimine değindi. Birliğin kurumsal hafıza ve iş birliği platformu olarak farklı belediyelerin tecrübelerini paylaşmayı amaçladığı ifade edildi.

Ödülün ötesinde hedef: uygulamayı yaygınlaştırmak

Akın, ödülün yalnızca bir tanınma olmadığını; esas hedefin ortaya konan emeğin diğer belediyelerle paylaşılması ve başarılı uygulamaların çoğaltılması olduğunu söyledi. Tören sonunda Akın, ödül alan ekipleri ve başvuru yapan tüm belediyeleri tebrik ederek Altın Karınca Ödülleri'nin yeni iş birliklerine ve kentler için yapılacak çalışmalara ilham vermesini diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iki ayrı kategoride aldığı ödüller, kent yönetiminin hem sosyal duyarlılık hem de yerel ekonomik değerleri dijitalleştirerek güçlendirme yaklaşımının somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN KONUŞMA YAPTI.