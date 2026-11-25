olaya ilişkin bilgiler:

Bugün öğlen saatlerinde Ula ilçesi sınırları içindeki Karabörtlen Mahallesi'nde bir iş yerine ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni konusunda yetkililer tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

müdahale ve hasar:

Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaşıp yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındı ve ilgili birimler tarafından hasar tespitine başlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA’DAKİ DEPO YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ