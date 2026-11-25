Kepez belediyesi soruşturması:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, CHP'li Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihale usulsüzlüğü iddiaları kapsamında 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturma; rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları çerçevesinde yürütüldü. İlk aşamada bilirkişi raporları ile şüpheli ve müşteki ifadeleri doğrultusunda 20 kişi hakkında işlem başlatıldı. Antalya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda bu 20 kişi gözaltına alındı. Sonrasında H.C., F.U., H.K. ve Y.Ç.'nin de eklenmesiyle şüpheli sayısı toplamda 24'e yükseldi.

Adliyeye sevk edilen isimler:

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenler arasında Kepez Belediyesi görevlileri yer aldı. Bunlar arasında İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V., İhale Servis Müdürü R.E., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., Özel Kalem görevlisi A.B.S., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G. ve mimar M.A. bulunuyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., Kent Grup Lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçılar K.K. ve Y.N. de adliyeye sevk edilenler arasında yer aldı.

Rüşvet iddiaları ve yöneltilen suçlamalar:

Soruşturmada, eski belediye başkanı E.Ö. ile bazı şüphelilerin rüşvete aracılık ettiği öne sürüldü. İddialara göre emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S. aracılık yaparken, Y.N.'nin belediye başkanı adına rüşvet aldığı ileri sürüldü. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve özel kalem görevlisi A.B.S. hakkında da rüşvet iddiaları bulunuyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri alınacak ve soruşturmanın bir sonraki aşaması bu ifadeler doğrultusunda şekillenecek.

ANTALYA'DA CHP'Lİ KEPEZ BELEDİYESİNE YÖNELİK RÜŞVET VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 24 ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.