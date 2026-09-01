Bursa İnegöl'de fabrika çatısında çıkan alevler itfaiye tarafından hızla bastırıldı

İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

olayın gelişimi:

Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde bulunan fabrikada başladı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

müdahale ve hasar tespiti:

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın kısa sürede söndürüldü. Fabrikada ufak çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri, olay yerinde güvenlik ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer olası nedenleri netleştirmek üzere delil incelemesi yapacaklarını bildirdi.

İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR TEKSTİL FABRİKASININ ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ