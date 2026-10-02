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Aksaray'da ağır yüklü tır şarampole devrildi, 6 büyükbaş telef oldu

Aksaray'da Ortaköy Devedamı mevkiinde şarampole devrilen büyükbaş yüklü tırda 49 hayvandan 6'sı telef oldu, sürücü ayakta tedavi edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray'da ağır yüklü tır şarampole devrildi, 6 büyükbaş telef oldu

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Niğde Otoyolu Ankara istikametinde seyreden 07 RP 577 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olay, Aksaray Ortaköy ilçesi Devedamı köyü mevkiinde meydana geldi.

Kazada tırın dorsesi içerisinde bulunan toplam 49 adet büyükbaş hayvandan yapılan ilk belirlemelere göre 6'sı telef oldu. Sürücünün kimliği İsmail E. (42) olarak kaydedildi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Ortaköy itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde ayakta müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yan yatmış dorsede mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

hasar ve soruşturma:

Kazaya ilişkin olarak yetkililer, dorsede bulunan hayvan kayıplarını ve olayın oluş nedenini belirlemeye yönelik tahkikat başlattı. Olayda can kaybı bildirilmezken, ekonomik kaybın hayvan ölümleri nedeniyle ortaya çıktığı değerlendiriliyor.

Soruşturma sürüyor; yetkililer, kaza tespit tutanağı ve ekip raporlarına göre olayın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN...

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA 49 BÜYÜKBAŞ HAYVANDAN 6'SI TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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