Etkinlik detayları:

Türk Kızılayı, Akseki'de 'Kan'panya' adıyla bir kan bağışı kampanyası düzenliyor. Etkinlik 3 Aralık Çarşamba günü, 09.30-18.30 saatleri arasında Akseki Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulunda gerçekleştirilecek. Kampanyada kan bağışında bulunan herkese, veli olup olmadığına bakılmaksızın futbol veya voleybol topu hediye edilecek.

Kampanya yalnızca okul velilerine yönelik değil; okulda öğrencisi bulunmayan vatandaşlar da bağış için okula gelebilecek. Etkinliğe en fazla katkı sağlayan sınıf ise kupa ile ödüllendirilecek.

Kızılay'ın çağrısı:

Antalya Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Okan Erdoğan, kan bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarabilir dedi. Erdoğan, kanın üretilemeyen ve yalnızca gönüllü bağışçılardan elde edilebilen bir kaynak olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, kan bağışının tedavi gören hastalar, ameliyat bekleyenler ve acil kan ihtiyacı bulunan kişiler için umut olduğunu belirterek, vatandaşları Akseki'deki kampanyaya katılmaya davet etti ve tüm vatandaşların desteğini beklediklerini ifade etti.

Hedefler ve beklenti:

Kızılay'ın Akseki'de düzenlediği bu kampanyayla amaçlanan, gönüllü bağışçılığın yaygınlaştırılması, kan bağışına yönelik farkındalığın artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesidir. Etkinlik, bağış sayısını artırarak ihtiyaç sahiplerine düzenli kan temin etmeyi hedefliyor.

TÜRK KIZILAYI, AKSEKİ’DE KAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK VE GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇI SAYISINI ARTIRMAK AMACIYLA ‘KAN’PANYA’ ADIYLA KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ DÜZENLEYECEK. KAMPANYAYA EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN SINIF İSE KUPA İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK.