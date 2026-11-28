Belediye çalışmanın özeti:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı hafriyat kamyonlarının yoğun kullandığı Özvatan-Sarıoğlan güzergâhında tekrar eden zemin çökmelerine kalıcı çözüm getirmek için kapsamlı bir beton yol uygulaması gerçekleştirdi. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen proje, kent kırsalında ulaşım altyapısını güçlendirme hedefinin bir parçası olarak tamamlandı.

Ağır tonajlı trafiğe dayanıklı altyapı:

Kum ocakları kaynaklı yoğun hafriyat trafiğinin uzun süreli etkisiyle zemin deformasyonları ve çökmeler yaşayan 6 kilometrelik güzergahta, daha önce yapılan sıkıştırma ve asfalt iyileştirmeleri sorunları kalıcı şekilde çözemedi. Bu nedenle yol, ağır araç yüklerine direnç gösterecek beton yol standardında yeniden inşa edildi. Çalışmayı yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kısa süreli trafik kapatmaları uyguladı ve ardından yolu yeniden trafiğe açtı.

Yatırımın hedefleri ve beklentileri:

Yaklaşık 40 milyon TL maliyetle tamamlanan proje, 6 kilometre uzunluğundaki güzergâhta zemin dayanımını artırmayı, tekrarlayan çökmeleri engellemeyi ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkânı sunmayı amaçlıyor. Beton yol uygulamasıyla bölgedeki bakım-onarım gereksinimlerinin azalması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması bekleniyor. Belediye yetkilileri, bu tür kalıcı altyapı yatırımlarının kırsal mahallelerin ulaşım standardını yükselteceğini vurguluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, benzer ihtiyaç gösteren diğer kırsal hatlarda da sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğini bildirdi; proje, hem yerel ulaşım güvenliğine doğrudan katkı sağlıyor hem de uzun vadede işletme maliyetlerinin düşürülmesine hizmet ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AĞIR TONAJLI HAFRİYAT KAMYONLARININ YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI ÖZVATAN-SARIOĞLAN YOLUNDA YAŞANAN ZEMİN ÇÖKMELERİNE BETON YOL UYGULAMASIYLA KALICI ÇÖZÜM GETİRDİ. YAKLAŞIK 40 MİLYON TL YATIRIMLA TAMAMLANAN 6 KİLOMETRELİK YOL, DAHA DAYANIKLI VE GÜVENLİ YAPISIYLA YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.