Muhtarlarla güvenlik masası: asayişten trafike kapsamlı bilgilendirme

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantısında, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Toplantıda asayiş, trafik güvenliği ve dolandırıcılıkla mücadele başta olmak üzere yerel güvenliği doğrudan etkileyen konular ele alındı.

Toplantının katılımcıları ve akışı:

26 Haziran Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül katıldı. Jandarmanın sorumluluk bölgesinden 124 köy muhtarı ile polisin sorumluluk bölgesinden 42 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 166 muhtar toplantıda yer aldı. Yetkililer toplantıda il merkezindeki asayiş olaylarını değerlendirdi ve suçun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

Gündemde öncelikli konular:

Toplantıda hırsızlık ve dolandırıcılığın önlenmesi, ruhsatlı silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi, uyuşturucuyla mücadele ve trafik güvenliği başlıca gündem maddeleri olarak işlendi. Muhtarlara ayrıca akran zorbalığı, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı; 112 Acil Çağrı Sisteminin doğru kullanımına ilişkin uyarılar paylaşıldı.

Afet ve acil durum bilinci de toplantının önemli bir bölümünü oluşturdu. Orman yangınları, sel, heyelan, suda boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler ayrıntılı olarak konuşuldu.

Muhtar talepleri ve iletişim kanalları:

Toplantıda mahallelerin bağlı olduğu polis merkezleri ve muhtarların irtibat kurabileceği görevliler hakkında bilgiler paylaşıldı. Köy ve mahalle muhtarları, sorumluluk alanlarında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini aktardı; yetkililer bu talepler doğrultusunda koordinasyon ve bilgilendirme mekanizmalarını güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Yerel güvenliğin artırılmasına yönelik bu tür toplantıların, muhtarların sahadaki gözlemleriyle kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını birbirine bağlayarak suç önleme ve acil durum yönetiminde etkinliği artırması bekleniyor.

TOKAT’TA JANDARMA VE EMNİYETİN DÜZENLEDİĞİ HUZUR TOPLANTISINDA 166 KÖY VE MAHALLE MUHTARINA ASAYİŞ, TRAFİK GÜVENLİĞİ VE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE KONULARINDA BİLGİ VERİLDİ, MUHTARLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ.