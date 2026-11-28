Kentsel dönüşüm süreçleri istişare edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının genel değerlendirmesi, ilçe belediyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen buluşmada, kent genelindeki tamamlanan, sahada devam eden ve planlanan projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantı, afetlere dayanıklı yapılaşma ve can güvenliği önceliği çerçevesinde sürdürülebilir yaklaşımların tartışılmasına zemin oluşturdu.

Toplantıya katılanlar ve koordinasyon:

Toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ile Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ali Serkan Simavlı koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinliğe; Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe ve Körfez belediyelerinin kentsel dönüşüm, imar ve şehircilik ile emlak ve istimlak birimlerinden sorumlu teknik başkan yardımcıları, müdürler ve teknik personel katıldı. Katılımcılar arasında saha uygulamalarının uyumlu yürütülmesi ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesine yönelik çözüm odaklı görüş alışverişleri yapıldı.

Projeler, ihtiyaçlar ve yol haritası:

Toplantıda büyükşehir belediyesinin vizyonu doğrultusunda bugüne kadar hayata geçirilen projeler ile saha raporları paylaşıldı; ilçelerin özel talepleri ve operasyonel ihtiyaçları kayıt altına alındı. Mevcut durum analizleri üzerinden projelerin etkinliğini artıracak adımların yanı sıra, orta ve uzun vadeli stratejik hedeflere yönelik yeni vizyon projeleri değerlendirildi. Katılımcılar, mevzuat çerçevesinde geliştirilecek sürdürülebilir çözüm senaryoları üzerinde görüş birliğine vararak, teknik ve idari destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonuçları, ilçeler arası koordinasyonun artırılması, saha uygulamalarının hızlandırılması ve afet riskine karşı dayanıklı kentleşme hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yol haritası niteliğinde notlar içeriyor. İlçe belediyelerinin taleplerinin takip edilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi sürecinde büyükşehir ile ilçe ekiplerinin eşgüdüm içinde çalışması planlanıyor.

KOCAELİ’DE 12 İLÇE BELEDİYESİNİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA TAMAMLANAN, DEVAM EDEN VE PLANLANAN PROJELER MASAYA YATIRILDI.