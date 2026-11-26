Küçükçekmece bodrum yangını ve soruşturma

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ayrıntıları:

Yangın, Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak adresindeki 5 katlı binanın bodrum katında 23 Kasım saat 04.45 sıralarında başladı. Yangında iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

sığınağın kullanımı ve mekan düzenlemesi:

Savcılık ve polis incelemesinde, yangının çıktığı dairenin aslında binanın sığınak alanı olduğu belirlendi. Sığınağın iç mekanının odalara bölünerek 11 adet stüdyo daireye dönüştürüldüğü tespit edildi. Başsavcılık, yangının kasten çıkarıldığı kanaatinde olup, yangının nasıl başlatıldığına ilişkin araştırma sürüyor.

şüpheli ve ifadesi:

Soruşturma kapsamında olayın faili olarak belirlenen Bayram Umut Ö. (32), polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet kayıtlarına göre şüphelinin 25 adet suç kaydı bulunuyor. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde aynı dairede yaşayan Rıdvan T. (33) ile aralarında husumet olduğunu, olay gecesi alkollü olarak evin bulunduğu kata geldiğini, kapıyı çaldığında açan olmayınca sinirlenip bina koridorunda bulunan koltuğu çakmakla yaktığını söyledi. Rıdvan T.'nin ise kayıtlarda 12 adet suç kaydı bulunduğu belirtildi.

adli süreç ve son durum:

Küçükçekmece Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Bayram Umut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan sevk sonrası 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin soruşturma ve olay yerindeki teknik incelemeler devam ediyor.

Küçükçekmece'de 2 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı