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akseki’nin tarihi sazı müzede yaşatılacak

Aksekili bestekar Hüseyin Balkan’ın ailesinin sakladığı sazı oğlu Bayram Balkan, Akseki Etnografya Müzesi’ne bağışladı ve sergilenecek.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

akseki’nin tarihi sazı müzede yaşatılacak

Akseki'nin sazı müzede:

Akseki yöresine ait "Antalya’nın Mor Üzümü" türküsünün kaynağı olarak gösterilen bestekar Hüseyin Balkanın kullandığı saz, oğlu Bayram Balkan tarafından Akseki Belediye Başkanı İlkay Akçay'a teslim edildi. Yıllarca ailede hatıra olarak saklanan saz, Akseki Etnografya Müzesi'nde sergilenecek ve ziyaretçilere açılacak.

Türkünün kaydı ve yöresel değeri:

Akseki repertuarının önemli örneklerinden biri olan "Antalya’nın Mor Üzümü" türküsü, bölgenin dilinde ve belleğinde özel bir yere sahip. Eserin kaynak kişisi olarak anılan Hüseyin Balkanın emeği, türkü 1953 yılında derlenen kayıtlarla kurumsal belleğe geçti; derleyen isim Neriman Tüfekçi ve kayıt repertuvar numarası 1396 olarak belgelenmiş durumda.

Bağışın kültürel mirasa katkısı:

İlkay Akçay, sazın müzeye kazandırılmasının yalnızca bir enstrümanı değil, aynı zamanda ilçenin sözlü geleneğini, hatıralarını ve müzik belleğini korumak anlamına geldiğini vurguladı. Bu adımın, türkünün ve bestekarın adının gelecek kuşaklara aktarılmasında somut bir araç oluşturacağı belirtildi.

Bayram Balkan ise baba yadigârı sazın aile için büyük değer taşıdığını, hatıra olarak saklanan enstrümanı Akseki’nin kültürel değerleri arasında görmek istediklerini ifade etti. Bağış kararının, hem babalarının izlerini yaşatmak hem de yerel kültürün görünürlüğünü artırmak amacıyla alındığı belirtildi.

Bağışlanan saz, Akseki Etnografya Müzesinde sergilendikten sonra ilçenin müzik tarihine ve kültürel geçmişine dair anlatımlarda görsel ve dokunsal bir belge olarak yer alacak. Böylece hem ziyaretçiler hem de araştırmacılar için yöresel ezgiye ilişkin somut bir kaynak korunmuş olacak.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNE AİT “ANTALYA’NIN MOR ÜZÜMÜ” TÜRKÜSÜNÜN KAYNAĞI OLARAK BİLİNEN AKSEKİLİ...

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNE AİT “ANTALYA’NIN MOR ÜZÜMÜ” TÜRKÜSÜNÜN KAYNAĞI OLARAK BİLİNEN AKSEKİLİ HÜSEYİN BALKAN’IN SAZI, OĞLU BAYRAM BALKAN(SAĞDA) TARAFINDAN AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANI İLKAY AKÇAY’A (SOLDA) TESLİM EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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