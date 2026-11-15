İzmir itfaiyesi engebeli araziler için yerli üretim 10 arazözle güçlendi

İzmir itfaiyesine yeni arazözler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman köyleri ve ulaşılması güç bölgelere müdahaleyi hızlandırmak amacıyla itfaiye filosuna 10 adet arazi tipi arazöz kazandırdı. Yeni alımlar, Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında İzmir’e ayrılan 13,5 milyon Euro tutarındaki bütçeden finanse ediliyor. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ilk etabın tamamlanmasıyla araçlar teslim alındı ve hizmete hazır hale getirildi.

Araçların teknik özellikleri:

Yüzde 100 yerli üretim olan 4x4 arazözler, zorlu arazi koşularında kullanılmak üzere tasarlandı. Her araçta 3 bin 500 litre su, 500 litre imdat suyu ve 200 litre köpük tankı bulunuyor. Aracın güç ünitesi olarak 320 beygir gücünde, 7,7 litre Renault Trucks D 14 P4X4 motor tercih edildi. Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzıman ile değişken zeminlerde hareket kabiliyeti artırıldı; farklı arazi şartlarına uygun vites seçenekleri sunuluyor.

Güvenlik ve operasyonel donanım açısından araç şasileri güçlendirildi, muhtemel devrilme durumlarına karşı personel güvenliğini artırmak için iki farklı tip takla kafesi kullanıldı. Ayrıca araçlarda 30 metre kablolu, 5,4 ton çekme kapasiteli elektrikli vinç, 10 ton kapasiteli hidrolik kriko, yönlendirmeli projektörler ve LED tepe lambaları gibi gece ve güç koşullarındaki müdahaleyi kolaylaştıran ekipmanlar yer alıyor.

Filoya ve müdahale alanına etkisi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, geçmiş yıllarda yaşanan orman yangınlarının teşkilata deneyim kazandırdığını belirterek, filoda toplam 284 araç bulunmasına rağmen arazi tipi araç eksikliğinin kırsal bölgelerde müdahaleyi zorlaştırdığını vurguladı. Karaman şunları söyledi: "Kiraz, Beydağ, Bergama ve Selçuk gibi engebeli arazi şartlarına sahip bölgelerde çıkan yangınlara müdahale etmekte zorlanıyorduk. Şimdi 10 arazi tipi yangın söndürme aracı aldık. Artık mevcut araçlarımızın ulaşamadığı noktalara bu araçlarla rahatlıkla erişip müdahale edebileceğiz. Böylece hem filomuz güçlendi hem de müdahale alanımız genişledi. Kırsal bölgelerde ve engebeli arazilerde çıkabilecek yangınlara daha güçlü müdahale edebileceğiz."

İkinci etap planları:

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürü Melike Çoban, ilk etabın ardından TEFWER kapsamında ikinci etap tedarik planlarının hazırlandığını açıkladı. Çoban, "İki yangın müdahale robotu, sekiz sepetli bomlu araç, altı itfaiye arazözü ve altı dar alan arazözü alınması hedefleniyor. İhale dokümanlarının revizyonu tamamlanarak İller Bankası’na gönderildi. Onay sürecinin ardından satın alma ve ihale işlemlerine başlanacak" ifadelerini kullandı. Bu ek tedariklerle İzmir İtfaiyesi’nin hem ekipman çeşitliliği hem de kırsal alanlardaki müdahale kapasitesi daha da artacak.

İzmir İtfaiyesi’ne arazi yangınlarında güçlü takviye