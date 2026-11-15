Oğuzeli'nde zeytin hasadı sürüyor; verim iyi ama yağ fiyatları geriledi

Oğuzeli'nde zeytin hasadı devam ediyor

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde zeytin hasadı başladı. Ağaçlardan özenle toplanan ürünler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere bölgedeki sıkım tesislerine gönderiliyor. Hasat sezonunun açılmasıyla birlikte üreticiler bahçelerde yoğun mesai yapıyor; toplanan zeytinler ayrıştırılıp kasalara ve çuvallara konulduktan sonra fabrikalara sevk ediliyor.

hasat süreci:

Çiftçiler çoğunlukla sabahın erken saatlerinde tarlaya gidiyor, zeytinleri tek tek toplayıp önce kaliteye göre ayırıyor ardından kasalara dolduruyor. Hasadın ardından zeytinler, günlük çekim esasına göre sıkım tesislerine götürülüyor; üreticiler yağın asit oranının yükselmemesi için toplanan zeytinlerin bekletilmeden işlenmesi gerektiğini vurguluyor. Hasadın kasım ayında başladığını belirten üreticilere göre, doğru zamanlama yağ kalitesi için belirleyici oluyor.

zeytinyağı verimi ve fiyatlar:

Çiftçi Tamer Karacan hasadın verimli geçtiğini söylerken yağ oranında düşüklük olduğunu da belirtiyor. Karacan'a göre bölgeye göre değişmekle birlikte zeytinden alınan yağ oranı ortalama 6 kilogramda 1 litre seviyesinde. Fiyatlara değinen Karacan, şu anda piyasanın tam oturmadığını ancak yağın tenekesinin 4 ila 5 bin TL civarında konuşulduğunu, oysa geçen yıl fiyatların 7 bin TLlere kadar çıktığını ifade etti.

Hasat ve sıkım süreçlerinden geçen zeytinlerden elde edilen yağ, temel gıda zincirine katılmadan önce tesislerde çeşitli işlemlerden geçirilerek sofralara sunulacak duruma getiriliyor.

Gaziantep'te zeytin hasadı devam ediyor