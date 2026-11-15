İnönü Üniversitesi festivali 40 kısa filmle gösterime hazırlanıyor

İnönü Üniversitesi 15. Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri açıklandı

İnönü Üniversitesi tarafından 1-3 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek 15. Uluslararası Kısa Film Festivalinde finale kalan yapımlar belirlendi. Ulusal ve uluslararası kategorilerde, kurmaca ve belgesel türlerinde toplam 40 film seçkide yer alacak.

uluslararası kurmaca finalistleri:

İngiltere’den Aleena Razzaq’ın "Mother Tongue", Çin’den Le Yao Gao’nun "Three Coats of Paint", Pakistan’dan Aun Ul Haider’in "The Shadows Left Behind", Yauheni Lytkin’in Belarus-Polonya ortak yapımı "The Final Test", Litvanya’dan Gertrda Nemauskait’nin "Backstreet Birds", Hong Kong’dan Jolie Chan’in "Mission In Accompaniment", Solmaz Etemadzadeh ve Ara Torosian’ın İran-Amerika ortak yapımı "A Perfect Maryam" ile İran’dan Shiva Gholamian’ın "The End of This World", Samaneh Yadollahi’nin "The Shift" ve Ronak Jafari’nin "A Phoenix Feather" filmleri uluslararası kurmaca kategorisinde yarışacak.

ulusal kurmaca finalistleri:

Ulusal kurmaca seçkisinde Muhammed Sıddık Aktaş’ın "Limon Zamanı", Halil Göçer’in "Barut", Ercan Selim Öngöz’ün "Bitmeyen Elma Sendromu", Salih Ortaçay’ın "Gece Mesaisi", Erdal Ruhi Duran ve Anıl Çetinel Örselli’nin "Matine Suare", Yasin Dağlı’nın "Mandalina", Selçuk Kaan Salk’ın "Uslu", Lara Şenüren’in "Öğrenci Filmlerinin Unutulmaz Oyuncusu", Semih Ellialtı’nın "Galaksinin Tezenesi" ve Feyzi Baran’ın "32 Dakika" adlı yapımlar finale kaldı.

uluslararası belgesel finalistleri:

Belgesel bölümünde Krishnungshu Gangopadhyay’ın Çin-Hindistan ortak yapımı "Still Warm", Kosta Rika’dan Antonio Bolandi’nin "Los ltımos Azules", Brezilya’dan Bruna Steudel’in "Regina, A Fantastic Biography", Polonya’dan Agata Majcherowicz’in "Yellow is the Last Color", Oleksandr Hoisan, Valery Grysha ve Oleksandr Kosiak’ın Fransa-Ukrayna ortak yapımı "Modern History", Rusya’dan Nastya Nefedova’nın "Pole of Cold", Hindistan’dan Vipin Varghese’nin "Fishes Were Hiding in Mangrove Forest", Küba’dan Juan Pablo Donoso Alliende’nin "Evergreen Dry Forest", Rusya’dan Mike Abramov’un "Polukrovka" ve Çin’den Shoujun Zhou’nun "Homeless at Sea" filmleri yer alıyor.

ulusal belgesel finalistleri:

Ulusal belgesel seçkisinde Rıza Oylum’un "Yerli Yurtsuz", Fatih Diren’in "Baletler Köyü", Tolga Oskar’ın "Nilgün", Taha Ovacı’nın "Özgürlük Rotası", Esad Can Öner’in "Karanlıktan Gün Işığına", Abdusselam Cihad Orak ve Merve Toker’in "Benim Rengim Pembe", Yalçın Çiftçi’nin "Pirlerin Düğünü", Mehmet Ali Poyraz’ın "Ağaç Adam", Evrim İnci’nin "Adım Adım Eve" ile Beyza Emişen’in "Rah" filmleri finale kaldı.

festival programı ve hedefler:

Festival süresince farklı ülkelerden yönetmenlerin yapımları izleyiciyle buluşacak; söyleşiler, atölye çalışmaları ve özel gösterimler düzenlenecek. Etkinlik, genç sinemacıların eserlerini izleyiciyle buluşturmayı, öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesini ve bu sayede İnönü Üniversitesi ile Malatyanın ulusal ve uluslararası sinema sektöründe öne çıkmasını hedefliyor. Festivalle ilgili tüm duyurular ve gelişmeler festival.inonu.edu.tr web sayfası ve festivalin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 15. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ’NDE YARIŞACAK 40 YAPIM BELLİ OLDU