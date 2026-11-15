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İmam hatibin atölyesinden ahşaba yansıyan üç boyutlu hüsn-i hat

Osmaniye Kadirli'de imam hatip Oral Kocaman, evinin damında kurduğu atölyede hüsn-i hatı ahşap oyma ile üç boyutlu levhalara dönüştürüp cami ve evlerde sergiliyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İmam hatibin atölyesinden ahşaba yansıyan üç boyutlu hüsn-i hat

osmaniye'de dam atölyesinden yükselen sanat:

54 yaşındaki Oral Kocaman, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mimar Sinan Camii'nde imam hatip olarak görev yaparken boş zamanlarını evinin damında kurduğu atölyede geçiriyor. Kocaman, hüsn-i hat sanatını ahşap oyma tekniğiyle birleştirerek Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisleri üç boyutlu levhalar hâlinde işliyor. Eserlerinde geleneksel hat çizgileri, ahşabın doğal dokusuyla buluşuyor; ortaya çıkan levhalar hem camileri hem de evleri süsleyecek nitelikte tasarlanıyor.

Saatler süren ince işçilik sonucu hazırlanan levhalar, unutulmaya yüz tutan el sanatlarının korunmasına katkı sağlıyor ve dini metinleri estetik bir anlatımla sonraki nesillere aktarmaya aracılık ediyor. Kocaman'ın çalışmaları, hem ruhani hem de görsel bir amaç taşıyor; amaç, ev ve ibadet mekânlarını güzelleştirmek ve insanlarda bir hatırlatma uyandırmak.

eğitim ve sanatın buluşması:

Kocaman, sanat yolculuğunu eğitim yıllarına kadar izliyor. Anlatımına göre 1994'te Marmara İlahiyat Meslek Yüksekokulu'nda mukaddime aşamasında seçmeli olarak aldığı Hüsn-i Hat dersi kendisinde bir vizyon açtı. Kendi sözleriyle, '30 yıldır görev yapmaktayım. Resme bir ilgimiz, alakamız vardı ortaokul ve lise yıllarında.' 1997'de ilk uygulaması olan ahşap oyma rahleyle başlayan süreç, mekân ve atölye imkânı bulunana kadar kesintiye uğradı.

Uygun atölye ortamını 2017'den sonra, özellikle 2020'li yıllara doğru bulduklarını belirten Kocaman, pandemi döneminin de onları bu çalışmaya motive ettiğini söylüyor. O dönemde elde edilen zaman ve imkân, hüsn-i hatı üç boyutlu ahşap levhalara dönüştürme kararlılığını güçlendirdi.

amaç, örnek ve gelecek planları:

Kocaman, çalışmasının merkezine inancı ve estetiği koyuyor. Hedefini şöyle özetliyor: 'Allah'ın ayetlerini ve Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerini ahşap oyma sanatıyla gelecek nesillere aktarmak istiyoruz.' Bu söylem, eserlerin taşıdığı dini ve manevi mesajı doğrudan ortaya koyuyor.

Sanatının toplumsal etkisine dair de bir örnek veren Kocaman, Bişr-i Hâfî kıssasını hatırlatıyor; küçük bir saygı ve özenin insanı olumlu yönde değiştirebileceğini vurguluyor. Ayrıca, 'Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm, İnnallâhe cemîlün yuhibbü'l-cemâl buyuruyor. Yani Allah güzeldir, güzeli sever' sözünü referans alarak güzelliği yayma gayesini dile getiriyor.

Kocaman, eserlerini camilerde ve evlerde görmek istediğini, bu sanatı yaşatmayı amaçladıklarını ve ileride sergiler açmayı planladıklarını belirtiyor. Sanatın hem estetik hem de öğretici boyutu üzerinde duran çalışmaları, hem yerel el sanatlarını canlı tutmayı hem de manevi değerleri sanatsal bir dille yeni kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

ORAL KOCAMAN

ORAL KOCAMAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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