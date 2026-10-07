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akub gönüllülerine psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

Kütahya'da AKUB gönüllülerine verilen psikolojik ilk yardım eğitimi, iletişim ve uygulamalı müdahalelerle afetzedelere destek vermeye odaklandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

akub gönüllülerine psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden AKUB gönüllülerine psikolojik destek eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) gönüllülerine, afet ve acil durumlarda afetzedelerle doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri amacıyla psikolojik ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim, Kütahya Psikososyal Destek Eğiticileri psikolog Rümeysa Aydar ve psikolog Seda Dirgin tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programında Psikolojik İlk Yardım Nedir?, Psikolojik İlk Yardımın Temel Uygulama Basamakları Nelerdir? ve Psikolojik İlk Yardımda Etkili İletişim başlıkları ayrıntılı biçimde ele alındı. Katılımcılara kuramsal çerçeve sunulurken, afet ortamlarında karşılaşılabilecek öncelikli psikososyal ihtiyaçlar ve müdahale öncelikleri üzerinde duruldu.

Uygulamalı yaklaşımlar ve hedefler:

İnteraktif formatta yürütülen eğitimde afet sahasında karşılaşılabilecek durumlara ilişkin örnekler paylaşıldı ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. Katılımcılarla iletişim sırasında sık yapılan hatalar değerlendirildi; afetten etkilenen bireylere yönelik doğru ve etkili yaklaşım konusunda uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimle birlikte AKUB gönüllülerinin afet ve acil durumlarda sadece arama-kurtarma faaliyetlerinde değil, aynı zamanda psikolojik ilk yardım süreçlerinde de bilinçli ve etkin rol almaları amaçlandı.

KÜTAHYA’DA AKUB GÖNÜLLÜLERİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ

KÜTAHYA’DA AKUB GÖNÜLLÜLERİNE PSİKOLOJİK İLK YARDIM EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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