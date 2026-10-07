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Aydın'da yeni dönem: Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara hazırlanıyor

Özlem Çerçioğlu, Resmi Gazete kararıyla Çıldır Havalimanı için kamulaştırma sürecinin başlatıldığını; yeni pist ve genişleme çalışmalarının hızlanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın'da yeni dönem: Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara hazırlanıyor

Çıldır Havalimanı süreci:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması yönündeki karara ilişkin yaptığı açıklamada şehir için yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Çerçioğlu, "Ankara’nın gücü, Aydın’ın enerjisi ile buluşuyor" sözleriyle, projenin kent için önemine dikkat çekti.

Kamulaştırma çalışmasının kapsamı:

Çerçioğlu, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını ve buna göre havalimanına yapılacak yeni pist ile çevre düzenlemeleri için kamulaştırma sürecinin başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, sürecin hızla ilerleyeceği ve sahada somut altyapı adımlarının atılacağı ifade edildi.

Beklenen etkiler:

Çıldır Havalimanı’nın ticari uçuşlara açılmasının, kentin ulaşım altyapısını güçlendirerek turizm, ticaret ve yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi. Başkan Çerçioğlu, projenin Aydın’ın ekonomik dinamizmini artıracak stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti.

Ayrıca Çerçioğlu, kente verilen destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkürlerini ileterek, çalışmanın Aydın’a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: &quot;ANKARA&#039;NIN GÜCÜ, AYDIN’IN ENERJİSİ İLE BULUŞUYOR&quot;

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "ANKARA'NIN GÜCÜ, AYDIN’IN ENERJİSİ İLE BULUŞUYOR"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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