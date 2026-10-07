Gök ışığı araç kamerasında: Elazığ-Pertek'te yıldırımın düştüğü anlar

O anlar araç kamerasında:

Elazığ'da dün etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında, Elazığ-Pertek kara yolu üzerinde seyir halindeki bir aracın yakınına yıldırım düştü. Olay anı, aracın kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yıldırımın çarpmasıyla çevrenin bir anda parlak bir ışıkla aydınlandığı ve gök gürültüsünün duyulduğu görülüyor. Kayıtlarda anlık parlaklık ve ses efektleri dikkat çekiyor.

Gelişmeler ve etkileri:

Kısa süreli paniğe yol açan olayda, yetkililer ve görgü tanıkları söz konusu noktada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Olayda can veya mal kaybı olmadığı aktarıldı.

Yıldırımın araca doğrudan isabet etmemesi, yaşanan olayı sınırlı etkide tutarken, araç kamerasına yansıyan görüntüler bölgedeki sağanak yağışın şiddetini görsel olarak belgeledi.

ELAZIĞ-PERTEK KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN YAKININA YILDIRIM DÜŞTÜ. O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.