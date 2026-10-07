İzcilikte yeni dönem: Düzce'de liderlerle değerlendirme toplantısı

Toplantının amaç ve kapsamı:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, Gülşen Özer liderliğinde kent genelindeki izcilik faaliyetlerinin durumu masaya yatırıldı. Bir araya gelen izci liderleri, sahadaki uygulamalar ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Mevcut faaliyetlerin değerlendirilmesi:

Katılımcılar, yürütülen eğitim programları, kamplar ve gençlerin katılımını artırmaya yönelik uygulamalar hakkında görüş bildirdi. Toplantıda, saha tecrübeleri esas alınarak güçlü yönler ve iyileştirilmesi gereken alanlar üzerinde karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Gelecek dönem planları ve koordinasyon:

Görüşmede ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin planlar ele alındı; yeni etkinliklerin düzenlenmesi ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi. Çalışmaların Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sivil Savunma Birimi liderliğinde yürütülmeye devam edeceği vurgulandı.

Toplantı, izci liderleriyle yapılan görüşmeler sayesinde uygulamaya dönük adımların netleştirilmesi ve kent genelinde izcilik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefiyle sonlandırıldı.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, KENTTE İZCİLİK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN İZCİ LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE DEVAM EDEN FAALİYETLER İLE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.