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Akyazı'da ormanlık alanda kaybolan alzaymır hastası için 200 kişilik arama sürüyor

Sakarya Akyazı'da 7 Ekim'den beri kayıp olan alzaymır hastası 78 yaşındaki Hava Boğaz için 200 kişilik ekip, orman ve kırsal alanlarda arama yapıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akyazı'da ormanlık alanda kaybolan alzaymır hastası için 200 kişilik arama sürüyor

Arama çalışmaları genişletildi:

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Hava Boğaz (78), 7 Ekim Çarşamba günü ikindi saatlerinde Kuzuluk Orta Mahalle civarında gözden kayboldu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ilk saatlerden itibaren arama başlattı.

Ekiplerin sahadaki çalışması:

Arama çalışmalarına AFAD, arama kurtarma ekipleri, jandarma komando birlikleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bölgedeki ormanlık ve kırsal alanlarda yürütülen çalışmalara toplamda yaklaşık 200 kişilik ekip destek veriyor; ekipler zamanla yarışarak iz arıyor. Öğle saatleri itibarıyla aramalar genişletilerek sürdürülüyor, ancak şu ana kadar herhangi bir iz tespit edilemedi.

Muhtarın çağrısı:

Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk, gece boyunca süren aramalar ve bugün yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Ünlütürk, vatandaşlara asılsız ihbarlarda bulunulmaması yönünde uyarıda bulunarak, görenlerden "insaniyet namına" gerçek bilgileri paylaşmalarını istedi ve mahallelerin gönüllü desteğinin devam ettiğini belirtti.

Arama çalışmalarına Şerefiye, Yeniköy ve Güzlek mahalle muhtarları ile halk da destek veriyor. Ekipler 48 saati devirmiş olan kayıp vakasında zamana karşı hareket etmeye devam ediyor; Hava Boğaz'a henüz ulaşılmadı ve aramalar sürdürüyor.

AKYAZI İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR HABER ALINMAYAN ALZHEİMER HASTASI 78 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN BAŞLATILAN...

AKYAZI İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR HABER ALINMAYAN ALZHEİMER HASTASI 78 YAŞINDAKİ KADIN İÇİN BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMALARI, 200 KİŞİLİK EKİPLE DEVAM EDİYOR. YAŞLI KADINDAN HENÜZ BİR İZ BULUNAMADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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