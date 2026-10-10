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Kur'an için köye gelmişti: yol kenarında yürüyen 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Alaplı-Yığılca yolunda saat 22.00 sıralarında 80 yaşındaki Hüseyin Özcan'a tır çarptı; Özcan kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 00:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kur'an için köye gelmişti: yol kenarında yürüyen 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Alaplı'da yol kenarında yürüyen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında yürüyen 80 yaşındaki Hüseyin Özcan ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, 22.00 sıralarında Alaplı-Yığılca kara yolunun Ferahlı köyü altındaki ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kur’an okumak için Ferahlı köyüne geldiği iddia edilen Hüseyin Özcan, Dereli Mahallesi’nden Kabalar köyü istikametine doğru yol kenarında yürüdüğü sırada, sürücüsü S.Y. olan 81 AFT 170 plakalı tırın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özcan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü S.Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu ve kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Tırın çarptığı 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Tırın çarptığı 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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