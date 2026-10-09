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Rachel fırtınasıyla taşkın riski artıyor: California kıyılarında sokaklar sular altında

Rachel Tropikal Fırtınası nedeniyle California güney kıyılarında deniz seviyesi yükseldi; sokaklar sular altında kaldı, yetkililer yeni taşkın uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 23:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rachel fırtınasıyla taşkın riski artıyor: California kıyılarında sokaklar sular altında

Rachel fırtınasının kıyılarda yarattığı etkiler:

ABD’nin California eyaletinde Rachel Tropikal Fırtınası sırasında okyanus sularının yükselmesi sonucu kıyı bölgelerinde taşkınlar meydana geldi. Newport Beach kentindeki Balboa Yarımadası’nda yaklaşık 15 ila 20 sokak bloğu su baskınlarından etkilendi. Bazı noktalarda su seviyesinin diz boyuna kadar yükseldiği, araçların ilerlemekte güçlük çektiği ve kısmen su altında kaldığı görüldü. Newport Beach polisi güvenlik amacıyla bazı ana güzergâhlarda ve sahil hattında barikatlar kurdu.

Yetkililerin uyarıları ve alınan önlemler:

Yerel yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayanları ve sahil yollarını kullananları dikkatli olmaya çağırdı; taşkınların yaşandığı alanlardan uzak durulması istendi. Bölgede yüksek dalga ve gelgit nedeniyle taşkın riskinin devam ettiği, özellikle hafta sonu su seviyesinin yeniden yükselebileceği vurgulandı. California kıyılarında taşkın uyarılarının 13 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor ve şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Meteorolojik değerlendirme ve kısa vadeli beklentiler:

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Rachel’den gelen nemin bölgeye çekilmesiyle Güney California’nın bu hafta sonu sağanak yağış alma ihtimalinin bulunduğunu, ancak beklenen yağış miktarının sınırlı olduğunu bildirdi. Yetkililer, yüksek dalga ve gelgit koşullarının kıyı şeridinde taşkın riskini artırmaya devam ettiğini; bu nedenle bariyerlerin ve trafik önlemlerinin korunmasının önemli olduğunu belirtti. Vatandaşlara güncel uyarılar ve güvenlik talimatları için resmi kaynakları takip etmeleri öneriliyor.

ABD&#039;nin California eyaletinde Rachel Tropikal Fırtınası&#039;nda okyanus sularının yükselmesiyle kıyı...

ABD'nin California eyaletinde Rachel Tropikal Fırtınası'nda okyanus sularının yükselmesiyle kıyı bölgeleri sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, yeni su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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