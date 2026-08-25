Alaca'da mercimek yüklü römorka çekicinin arkadan çarpması: 1 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Koçhisar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, aynı istikamette ilerleyen araçlar birbirine çarptı. Edinilen bilgilere göre, R.A. (23) idaresindeki 66 ACY 624 plakalı otomobil yüklü çekici, önündeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Olayın ayrıntıları:

Çarpışma, traktörü kullanan A.O. (56) yönetimindeki 19 AEY 427 plakalı traktörün mercimek yüklü römorkuna gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle çekici sürücüsü R.A. yaralandı ve her iki araçta da maddi hasar oluştu; römorktaki mercimek bir kısmı yola savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri kaza mahallinde inceleme başlattı.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİL YÜKLÜ ÇEKİCİNİN AYNI İSTİKAMETTE GİDEN MERCİMEK YÜKLÜ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.