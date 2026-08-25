Dolar 48,0938 +0,05%
Euro 56,1707 +0,12%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.275,42 +0,16%
EUR/USD 1,1674 +0,06%
Brent Petrol 87,36 -3,51%
--°

Alaca'da mercimek yüklü römorka çekicinin arkadan çarpması: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde çekicinin traktörün mercimek yüklü römorkuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, mahsul yola savruldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Alaca'da mercimek yüklü römorka çekicinin arkadan çarpması: 1 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Koçhisar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, aynı istikamette ilerleyen araçlar birbirine çarptı. Edinilen bilgilere göre, R.A. (23) idaresindeki 66 ACY 624 plakalı otomobil yüklü çekici, önündeki traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Olayın ayrıntıları:

Çarpışma, traktörü kullanan A.O. (56) yönetimindeki 19 AEY 427 plakalı traktörün mercimek yüklü römorkuna gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle çekici sürücüsü R.A. yaralandı ve her iki araçta da maddi hasar oluştu; römorktaki mercimek bir kısmı yola savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedeye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri kaza mahallinde inceleme başlattı.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİL YÜKLÜ ÇEKİCİNİN AYNI İSTİKAMETTE GİDEN MERCİMEK YÜKLÜ TRAKTÖRE...

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİL YÜKLÜ ÇEKİCİNİN AYNI İSTİKAMETTE GİDEN MERCİMEK YÜKLÜ TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ertan Yıldız: 'haraç işleri' sözü görevden ayrılışıma giden süreci hızlandırdı
images

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın Çatalhüyük'te 150 dekarlık ağaçlığı küle çevir...
images

Çayeli sahilinde dalgalara kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi
images

Şırnak'ta 275. narko alan uygulamasıyla denetimler yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ertan Yıldız: 'haraç işleri' sözü görevden ayrılışıma giden süreci hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın Çatalhüyük'te 150 dekarlık ağaçlığı küle çevirdi

Çayeli sahilinde dalgalara kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi