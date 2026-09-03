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Yeşilyurt'ta eğitime yatırım: eğitimcilere hizmet içi seminer

Yeşilyurt Belediyesi, 2026-2027 öncesi merkezlerde görevli eğitimcilere hizmet içi eğitim vererek eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt'ta eğitime yatırım: eğitimcilere hizmet içi seminer

Yeşilyurt'ta eğitimcilere döneme hazırlık semineri

Yeşilyurt Belediyesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesinde ilçedeki eğitim merkezlerinde görev yapan eğitimcilere yönelik hizmet içi eğitim programı düzenledi. Gedik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Yeşilkonak, Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezlerinde yürütülecek eğitim çalışmalarının niteliğini artırmayı hedefleyen uygulamalı ve bilgi odaklı oturumlar içerdi.

program içeriği ve sunumlar:

Organizasyonu Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimde, yeni dönemde uygulanacak müfredat değişiklikleri, eğitim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken yaklaşımlar ve öğrenci merkezli öğretim yöntemleri ele alındı. Katılımcılara, güncel eğitim programları üzerinden uygulama örnekleri ve sınıf içi yönetim teknikleri aktarıldı.

Eğitim kapsamındaki sunumları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan Batar ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Emerce gerçekleştirdi. Sunumlarda, öğretmenlerin rolü, değerlendirme yöntemleri ve öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlayacak uygulamalar ön plana çıktı.

başkan geçit'in vurguları:

Programa katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çocukların ve gençlerin geleceğine yatırım yapmanın belediyenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Başkan Geçit, eğitim merkezlerinin ilçedeki öğrencilere sunduğu katkıya dikkat çekerek hizmet içi eğitimlerin önemini şöyle ifade etti: "Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. İlçemizin farklı noktalarında hizmet veren Yeşilkonak, Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezlerimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunuyoruz. Bu merkezlerimizde görev yapan kıymetli eğitimcilerimizin de kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yeni eğitim modellerine uyum sağlamaları büyük önem taşıyor. İyi ve kaliteli eğitimleri artırmak için hizmet içi eğitimlerini önemsiyoruz ve destekliyoruz."

Başkan Geçit, ayrıca YKS, LGS ve diğer sınavlara hazırlanan öğrencilere daha nitelikli destek sağlamak amacıyla merkezlerin aktif değerlendirildiğini; öğretmenlerin özverili çalışmaları sayesinde öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında önemli ilerlemeler kaydedileceğine inandığını vurguladı.

Program, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlerinin katılımıyla tamamlandı. Eğitimcilere yönelik seminerin kapanışında, emeği geçen konuşmacılara teşekkür eden Başkan Geçit, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi için başarı dileklerinde bulundu ve merkezlerde sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasının süreceği mesajını paylaştı.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİMCİLERE YENİ DÖNEM ÖNCESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİMCİLERE YENİ DÖNEM ÖNCESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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