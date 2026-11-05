Antalya'da güvenlik seferberliği: 15 günde 585 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da geniş çaplı arama çalışması:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalarda toplam 585 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Operasyonlar il genelinde farklı suçlara ilişkin aramalara odaklandı.

yakalamaların dağılımı:

Yapılan tespitlere göre yakalanan şahıslardan 9unun 10 yıl ve üzeri, 39unun 5-10 yıl arası, 149unun ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu belirlendi. Diğer şahıslar hakkında da adli süreçler işletildi.

JASAT'ın özel çalışmaları:

Antalya, Kemer, Manavgat, Serik, Kumluca ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

JASAT tarafından yakalananlardan İ.C.T. kasten yaralama suçundan 10 yıl, R.P. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 16 yıl 4 ay, Ö.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu bildirildi.

Ayrıca F.D. silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma suçundan 15 yıl 6 ay 7 gün, M.S. kasten yaralama suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün, U.Ç. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığı açıklandı.

hukuki süreç ve teslim:

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları il genelinde devam ediyor.

ANTALYA’DA 15 GÜNDE ARANAN 585 KİŞİ YAKALANDI