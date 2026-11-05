Dolar 50,0421 +0,03%
Euro 56,2522 +0,00%
Bist 11.368,71 -0,95%
Altın Gram 6.644,23 +1,39%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 97,31 +2,84%
--°

Antalya'da güvenlik seferberliği: 15 günde 585 aranan şahıs yakalandı

21 Ekim–4 Kasım 2026'de Antalya jandarması 585 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti; aralarında 10 yıl ve üzeri cezası bulunan 9 kişi de var.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya'da güvenlik seferberliği: 15 günde 585 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da geniş çaplı arama çalışması:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalarda toplam 585 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Operasyonlar il genelinde farklı suçlara ilişkin aramalara odaklandı.

yakalamaların dağılımı:

Yapılan tespitlere göre yakalanan şahıslardan 9unun 10 yıl ve üzeri, 39unun 5-10 yıl arası, 149unun ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu belirlendi. Diğer şahıslar hakkında da adli süreçler işletildi.

JASAT'ın özel çalışmaları:

Antalya, Kemer, Manavgat, Serik, Kumluca ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

JASAT tarafından yakalananlardan İ.C.T. kasten yaralama suçundan 10 yıl, R.P. Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 16 yıl 4 ay, Ö.K. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu bildirildi.

Ayrıca F.D. silahla birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma suçundan 15 yıl 6 ay 7 gün, M.S. kasten yaralama suçundan 14 yıl 10 ay 15 gün, U.Ç. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığı açıklandı.

hukuki süreç ve teslim:

Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları il genelinde devam ediyor.

ANTALYA’DA 15 GÜNDE ARANAN 585 KİŞİ YAKALANDI

ANTALYA’DA 15 GÜNDE ARANAN 585 KİŞİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de göçük: bir işçi yaşamını yitirdi, diğeri kurtarıldı
images

Böcek ve oğlu için tutukluluk devam ediyor; karar duruşması bekleniyor
images

Samsun'da WhatsApp grupları üzerinden yol kontrol noktalarını ifşa eden 15 kişi...
images

Güvenlikten göçe genişleyen gündemle Ankara'da kritik içişleri görüşmesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor Vanspor FK maçı için taktik ağırlıklı çalıştı

Dışişleri trafiğinde Ankara buluşması: Fidan ile Al Sani bir araya geldi

Genel grev gününde Fransa sokakları: 250 binden fazlası protestoda

alanya wtm londra'da büyümesini koruyarak pazarda payını artırdı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam