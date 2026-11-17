Alacak tartışması İnegöl'de kavgaya döndü: 5 yaralı, 8 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında, nakliyeciler ile fabrika sahipleri arasında çıkarılan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olayda kullanılan araç gereçler ve yaşanan yaralanmalar bölgedeki güvenlik müdahalesini gerektirdi.

olayın gelişimi:

Olay, Akhisar mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, nakliye işi yapan kişiler yaklaşık 7 aydır tahsil edemedikleri alacaklarını istemek üzere fabrikaya geldi. Nakliyeciler ile fabrika sahipleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada sopa ve maket bıçakları kullanıldığı, bunun üzerine fabrikada ortalığın karıştığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle olay sonlandırıldı.

yaralananlar ve soruşturma:

Kavga sonucu toplam 5 kişi yaralandı. İddiaya göre iki işletme sahibi Bahattin A.(48) ile Yusuf A.(38) maket bıçağıyla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı; diğer 3 kişi ise darp nedeniyle yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla bağlantılı olarak 8 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve gelişmeler takip ediliyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA İDDİAYA GÖRE 7 AYDIR ALAMADIKLARI ALACAKLARINI İSTEMEYE GELEN NAKLİYECİLER İLE FABRİKA SAHİPLERİ ARASINDA KAVGA ÇIKTI. SOPA VE MAKET BIÇAKLARININ KULLANILDIĞI OLAYDA 5 KİŞİ YARALANIRKEN, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.