Bolu'da trafik kazası

Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarında meydana gelen kazada bir otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmaya karışan otomobilin plakası 34 JR 0122 olarak kaydedildi.

Olay yeri müdahalesi:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastaneye sevk ve inceleme:

Yaralı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU'DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.