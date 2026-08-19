Alacak verecek tartışması Adana'da iki kişiyi öldürdü, anne yaralandı

Olayın gelişimi:

Olay, saat 17.25 sıralarında merkez Çukuruova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen Mehmet Nuri A. (46), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş yeri sahibi Aytekin Fil (53) ve eşi Neslihan Fil (48) ile karşı karşıya geldi; şüphelinin silahla ateş etmesiyle çatışma çıktı.

Müdahale ve can kayıpları:

Olay sırasında çiftin oğlu Sinan Fil (30), şüpheliye müdahale etmek istedi. Şüpheli kaçarken, araca binen Sinan Fil'in üzerine de ateş açıldı; Sinan Fil olay yerinde hayatını kaybetti. Aytekin Fil hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Neslihan Fil'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesinde 01 BT 263 plakalı otomobili terk edip kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çalışmalar yaptı; Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

OLAY YERİ