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Kovancılar'da gece huzuru için geniş çaplı polis uygulaması

Kovancılar'da gece yapılan şok uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edildi; operasyon Başkomiser Yunus Emre Budak tarafından koordine edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 00:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kovancılar'da gece huzuru için geniş çaplı polis uygulaması

Kovancılar’da gece denetimi: amaç huzur ve önlem

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, ilçe merkezinde gece saatlerinde polis ekipleri tarafından kapsamlı bir şok uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın temel hedefi, huzur ve güven ortamının korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile suçların önlenmesiydi.

Uygulamayı yöneten ekip ve nokta kontrolleri:

Operasyon, İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldı. Denetimler, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Yunus Emre Budak yönetiminde ilerledi ve ekipler özellikle ilçe merkezi İlhami Ertem Caddesi üzerinde yoğunlaştırıldı.

Kimlik ve araç kontrolleri sürdü:

Denetimler sırasında şüpheli şahısların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi, araçlar üzerinde gerekli arama ve incelemeler yapıldı. Ekiplerin sahadaki görünürlüğünün artırılması ve olası suçların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kontrollerde vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Yetkililer, uygulamanın aranan şahısların yakalanması ve suçların engellenmesine yönelik devam edeceğini bildirdi. Denetimlerin belirli aralıklarla süreceği açıklandı ve vatandaşlara olası şüpheli durumları bildirmeleri çağrısı yapıldı.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞOK UYGULAMASI YAPILDI.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞOK UYGULAMASI YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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