Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında trafik kazası: bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza detayları

Bingöl’de, Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsüne yerde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme süreci:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

BİNGÖL’DE OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 1 YARALI