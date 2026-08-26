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Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında trafik kazası: bisiklet sürücüsü yaralandı

Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 00:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında trafik kazası: bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza detayları

Bingöl’de, Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsüne yerde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme süreci:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

BİNGÖL’DE OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 1 YARALI

BİNGÖL’DE OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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