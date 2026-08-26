Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında trafik kazası: bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza detayları
Bingöl’de, Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yeri ve müdahale:
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsüne yerde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme süreci:
Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.
BİNGÖL’DE OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 1 YARALI
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