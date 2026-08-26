Dolar 48,0952 +0,05%
Euro 56,0882 -0,02%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.292,17 +0,39%
EUR/USD 1,1678 +0,09%
Brent Petrol 85,86 -5,17%
--°

Demirci'de kurtuluş coşkusu kortej ve atlı birliklerle taçlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Gençlik, Kültür, Turizm ve Tanıtım Günleri ile Kurtuluş Festivali, binlerce kişinin katıldığı kortejle başladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 00:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Demirci'de kurtuluş coşkusu kortej ve atlı birliklerle taçlandı

Demirci'de festival başladı:

Manisa'nın Demirci ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Gençlik, Kültür, Turizm ve Tanıtım Günleri ile Kurtuluş Festivali, binlerce vatandaşın katıldığı coşkulu bir kortej yürüyüşüyle açıldı. Demirci Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi organize edilen ve 5 gün sürecek etkinliklerin açılış günü ilçede renkli görüntülere sahne oldu.

kortej ve gösteriler:

Etkinlikler kapsamında vatandaşlar ilk olarak Atatürk Anıtı önünde toplandı. Yaklaşık 3 bin kişilik grup, bando takımı eşliğinde kutlamaların yapılacağı Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş öncesinde Demirci Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara binlerce Türk bayrağı dağıtıldı.

Kırsal mahallelerden geleneksel "3 etek" kıyafetleriyle katılan kadınlar, halk oyunları ekipleri, sporcular ve çocukların oluşturduğu korteje atlı birlikler de eşlik etti. Kahramanlık ve yöresel türkülerin çalındığı yürüyüş, ilçe sakinleri tarafından büyük alkış aldı ve kortej boyunca coşku yoğun şekilde hissedildi.

alan programı ve bando konseri:

Kortejin ardından Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda devam eden programda, Milli Savunma Bakanlığı Ege Ordusu Bölge Bandosu sahne aldı. Bando ekibinin seslendirdiği kahramanlık türküleri ve marşlar, katılımcılara duygulu anlar yaşattı ve etkinliğin açılışına güçlü bir müzikal katkı sundu.

belediye başkanının mesajı:

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, festivalin ilçe tanıtımı ve tarihi mirasın yaşatılması açısından önemine vurgu yaptı. Başkan Kara, yürüyüşe gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti: "İlçemizin kurtuluşunu ve gurur günlerini, halkımızın böylesine büyük bir coşku ve birliktelikle sahiplenmesi bizleri gururlandırıyor. 5 gün boyunca sürecek olan festivalimizi hemşehrilerimizin yoğun katılımı ve Ege Ordusu Bölge Bandomuzun muazzam konseriyle başlattık. 30 Ağustos Zafer Bayramı’na kadar her akşam farklı kültür ve sanat etkinlikleriyle, ünlü sanatçılarımızın konserleriyle Demirci’de bayram havasını estirmeye devam edeceğiz. Bu kadim toprakların ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına tüm vatandaşlarımızı etkinlik alanımıza davet ediyor, kurtuluş coşkumuzu paylaşıyorum."

Festival süresince her akşam farklı programların yer alacağı etkinlik alanı, hem yerel kültürün görünür kılınması hem de ilçenin tanıtımına katkı sağlanması amaçlarıyla vatandaşların ziyaretine açık olacak.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN GENÇLİK, KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN GENÇLİK, KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM GÜNLERİ İLE KURTULUŞ FESTİVALİ, BİNLERCE VATANDAŞIN KATILDIĞI COŞKULU KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE KAPILARINI AÇTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinan Akçıl Malazgirt meydanında zafer coşkusunu müziğe dönüştürdü
images

Malazgirt’te Çelik Kanatlar ve Üzüm Salkımı gösterileri coşkuyla izlendi
images

Malazgirt'te jandarma helikopterleri 'Çelik Kanatlar' ve 'Üzüm Salkımı' gösteril...
images

canik'te karakucak geleneği festival alanını doldurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovancılar'da gece huzuru için geniş çaplı polis uygulaması

Bingöl-Diyarbakır yol ayrımında trafik kazası: bisiklet sürücüsü yaralandı

Hendek'te tuz ruhu sızıntısı: araç emniyete alınarak iki kişi tedaviye sevk edildi

Aydın Efeler'de hızla müdahale: devrilen ticari araçtan sıkışan sürücü kurtarıldı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi