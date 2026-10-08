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Alanya Dim Tüneli'nde motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı

Alanya Dim Tüneli'nde dün gece 23.00 civarında meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Özcan Bulduk (37) hayatını kaybetti, yolcu H.Ç.A (31) yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alanya Dim Tüneli'nde motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı

Alanya Dim Tüneli'nde motosiklet kazası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi'ndeki Dim Tüneli'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay dün saat 23:00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 07 E 1969 plakalı motosikleti kullanan Özcan Bulduk (37), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan H.Ç.A (31) de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sürücü Bulduk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralının durumu ve süreç:

Motosikletteki yolcu H.Ç.A'nın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı öğrenildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve adli makamlar tarafından adli tahkikat başlatıldı. Trafik güvenliği, kaza yerine ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemesiyle değerlendirilecek.

SÜRÜCÜ ÖZCAN BULDUK, HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

SÜRÜCÜ ÖZCAN BULDUK, HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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