Efeler'de sokak hayvanlarına kapsamlı bakım ve doğal yaşam alanı

Efeler Belediyesi tarafından Çeştepe Mahallesi'nde hayata geçirilen Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı, toplam 26 bin metrekarelik alanda sokak hayvanlarına barınma, tedavi, bakım ve doğal yaşam imkânları sağlıyor. Proje, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde modern donanım ve geniş yaşam alanları hedeflenerek geliştirildi.

tesis düzeni ve kapasite:

Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 12 bin metrekarelik alanda konumlanıyor. Merkezde açık ve kapalı padoklar, ısıtma ve soğutma sistemleri, mama binası, ilk müdahale odası, ameliyathane ile tedavi ve rehabilitasyon birimleri yer alıyor. Tesiste ayrıca anne ve yavru hayvanlar için özel bölümler oluşturularak hassas bakım gereksinimleri gözetiliyor.

doğal yaşam alanının işlevi ve düzenlemeleri:

Bakım merkezinin hemen yanında bulunan 14 bin metrekarelik Sempati Doğal Yaşam Alanı, hayvanlara daha geniş ve doğal bir çevrede yaşama imkânı sunuyor. Alanda, ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip 16 konteyner, gölgelikler ve serbest yaşam bölümleri bulunuyor; bu düzenlemeler hayvanların hem fiziksel hem de sosyal gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyor.

Tesisler, yalnızca barınak sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sağlık, tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçlerini de yürütüyor. Bu kapsamda ilk müdahale ve ameliyathane gibi birimler, yaralı veya hasta hayvanların hızlı ve etkin bakım almasına imkân tanıyor.

Efeler'deki Sempati kampüsü, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik hizmet kapasitesini artırırken, hayvanların daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamalarını sağlamayı hedefliyor. Çeştepe Mahallesi'ndeki bu merkez, yerel yönetimin hayvan refahına yaptığı yatırımın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

EFELER BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ SEMPATİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İLE SEMPATİ DOĞAL YAŞAM ALANI, TOPLAM 26 BİN METREKARELİK ALANDA SOKAK HAYVANLARINA BARINMA, TEDAVİ, BAKIM VE DOĞAL YAŞAM İMKANLARI SUNUYOR.