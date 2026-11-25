turnuva ve sonuçların özeti:

Ankara’da 20-21 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası’nda Aydın ilimizi temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Yarışmada hem bireysel başarılar hem de il genelindeki derece sayısı bakımından önemli bir performans sergilendi.

ödüller ve derece alan isimler:

Şampiyonada Beren Avcı, Enes Cıstak, Bartu Soykan ve Gülsüm Erciyes Türkiye şampiyonu oldu. İkincilikleri ise Zahire Tuba Günay, Emir Avcı ve Berra Korkut aldı. Defne İdil Tuğyan üçüncü, Çınar Çelik dördüncü ve Atak Altındağ altıncı oldu.

Bu sonuçlar, Aydınlı sporcuların yarışta genel olarak üst sıralarda yer almasını sağladı ve ilin tırmanış branşındaki gücünü gösterdi.

rekorlar ve öne çıkan dereceler:

Şampiyonada iki Türkiye rekoru kırıldı: Beren Avcı 11,00 saniye ile Küçük Yıldızlar Hız Rotası Kadınlar Türkiye Rekoru'nu, Enes Cıstak ise 8,34 saniye ile Küçük Yıldızlar Hız Rotası Erkekler Türkiye Rekoru'nu kırdı. Bu rekorlar, takımın başarı grafiğini daha da yükseltti.

Toplamda sporcularımız şampiyonadan 4 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği, 1 Türkiye üçüncülüğü, 1 Türkiye dördüncülüğü, 1 Türkiye altıncılığı ve 2 Türkiye rekoru ile döndüler.

ziyaret ve tebrik:

Başarının ardından sporcular ve antrenörleri, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Yığmatepe, sporcuları ve antrenörleri elde ettikleri başarılar dolayısıyla tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

AYDIN’DAN 10 DERECE VE 2 TÜRKİYE REKORU