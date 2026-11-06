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Alanya Tazelenme Üniversitesi'nde yeni dönem sosyal hizmet ağırlıklı başladı

ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi yeni dönemin ilk dersini 'Sosyal Hizmet' temasıyla açtı; aktif yaşlanma, dijital okuryazarlık ve gönüllülük öne çıktı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Alanya Tazelenme Üniversitesi'nde yeni dönem sosyal hizmet ağırlıklı başladı

Alanya Tazelenme Üniversitesi'nde ilk ders sosyal hizmet konusuydu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) çatısı altındaki 60+ Tazelenme Üniversitesi yeni döneme 'Sosyal Hizmet' başlıklı ilk dersle başladı. Rektörlük Alev Alatlı Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Uzman Hemşire Esra Özaslan, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı; üniversitenin ilk mezunlarından Safi Seyhan Arıç yakın zamanda vefat etmesi nedeniyle sevgi ve saygıyla anıldı.

Kuşaklararası dayanışma ve eğitim programları:

Koordinatör Doç. Dr. Özgür Nalbant konuşmasında öğrenmenin yaş sınırı olmadığını vurguladı ve ileri yaştaki bireylerin üniversite yaşamına aktif katılımını hedeflediklerini belirtti. Dönem boyunca sağlık, spor, teknoloji, sanat ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler sunulacağını aktaran Nalbant, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UNİDES programı kapsamındaki 'Dijital Hayat Rehberi' projesini hatırlattı. Bu proje ile genç üniversite öğrencileri ve Tazelenme Üniversitesi katılımcıları dijital okuryazarlık ve yapay zekâ uygulamalarında deneyim paylaşımı yapıyor. Konuşmaların ardından dönemin sosyal ve kültürel etkinliklerinden kesitler sunan beş dakikalık bir video gösterimi yapıldı.

Sosyal hizmetin kapsamı ve koruyucu aile çağrısı:

Esra Özaslan sunumunda 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda aktif yaşlanma ve 3. yaş üniversitesi programlarının önemini anlattı. Sosyal hizmet anlayışının koruyucu ve önleyici yaklaşıma dayandığını belirten Özaslan, aile danışmanlığı, Aile ve Gençlik Fonu, Sosyoekonomik Destek (SED) ödemeleri ve Koruyucu Aile modelleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve Alanya'da koruyucu aile olunması çağrısında bulundu. Eğitim dönemine katkı sağlayan yaklaşık 45 gönüllü akademisyen, eğitmen ve öğrenci temsilcisine teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, tüm katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİNDE İLK DERS HEYECANI...

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) 60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİNDE İLK DERS HEYECANI "SOSYAL HİZMET" KONUSUYLA BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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