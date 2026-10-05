Alanya'da 10 gün kitap, söyleşi ve genç okurların coşkusu

Alanya'da 10 günlük kitap buluşması:

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Alanya Kitap Fuarı, Eski Belediye binası arkasında gerçekleştirildi ve 10 gün boyunca kitapseverleri ağırladı. Fuarda 100'ün üzerinde yayınevi yer alırken, binlerce kitap okurlarla buluştu. Etkinlik boyunca yayınevleri stantları aracılığıyla yeni yayınlarını tanıttı, okurlarla doğrudan iletişim kurma imkânı sağladı.

Söyleşiler ve imza programları:

Fuar, farklı alanlardan tanınmış yazar ve şairleri Alanyalılarla buluşturdu. Etkinlik kapsamında Burcu Bahar, Haşim Yetkin, Işıl Işık, Gani Müjde, Prof. Dr. Tufan Gündüz, Haydar Ergülen, Hanefi Avcı, Abdullah Ataşçı, Nurullah Genç, Engin Alan, Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu ile Ahmet Ümit söyleşi ve imza programları düzenledi. Konuşmalarda edebiyat, şiir, tarih, araştırma ve toplumsal konular ele alındı; katılımcılar merak ettikleri soruları doğrudan yazarlarına yöneltebildi.

Fuarın son gününde Ahmet Ümit yoğun ilgiyle karşılandı. Ümit, yeni kitabı Roma’nın Beş Günü'nü ilk kez Alanyalı okurları için imzaladı. Söyleşi ve imza etkinliğinin ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Ümit'e plaket takdim etti ve yazarla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilerin katılımı ve eğitim iş birliği:

Fuarın en yoğun ziyaretçileri arasında öğrenciler öne çıktı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında kentteki okullardan gruplar halinde öğrenciler fuarı ziyaret etti. Her gün 2 binden fazla öğrenci fuar kapsamında ağırlandı; gençler yayınevi stantlarını gezdi, ilgi duydukları eserlerle tanıştı ve yazarlarla buluşma fırsatı buldu. Bu yoğun ilgi, çocuklar ve gençler arasında kitap ve okuma kültürünün canlı tutulmasına katkı sağladı.

Fuarda eğitim odaklı oturumlar, söyleşiler ve yazarlarla etkileşim imkânı, genç ziyaretçilerin edebiyatla kurduğu bağı güçlendirdi. Öğrencilerin aktif katılımı, etkinliğin kent kültür hayatındaki önemini ortaya koydu.

Yerel yazarlar ve kapanış ziyareti:

Alanya’nın yerel yazarları Torosların Yazarları adı altında fuarda yer alarak eserlerini tanıttı ve okurlarıyla birebir sohbet etti. Yerel yazarların stantları, bölge edebiyatının görünürlüğünü artırırken okurlara doğrudan temas imkânı sundu.

Programın son gününde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ile birlikte fuarı ziyaret etti. Başkan ve beraberindekiler stantları gezip yayınevi temsilcileri, yazarlar ve kitapseverlerle sohbet etti; etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek fuarın kapanışına katıldı.

Alanya Kitap Fuarı, kentte kültür ve sanat takviminde önemli bir etkinlik olarak yoğun ilgiyle sona erdi. Söyleşi, imza ve eğitim iş birlikleriyle zenginleşen program, hem yerel hem de ulusal düzeyde edebiyatın ve okuma alışkanlığının desteklenmesine katkı sağladı.

ALANYA BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 8. ALANYA KİTAP FUARI, 100’ÜN ÜZERİNDE YAYINEVİ, BİNLERCE KİTAP, YAZAR VE ŞAİRİN KATILIMIYLA SONA ERDİ. 10 GÜN BOYUNCA ÖĞRENCİ VE KİTAPSEVERİ AĞIRLAYAN FUARDA, EDEBİYATTAN TARİHE, ARAŞTIRMADAN ŞİİRE UZANAN SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.