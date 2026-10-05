Niğde'nin lezzet hazineleri İstanbul'da sofraya taşındı

Niğde'nin mutfak kültürü başkentte tanıtıldı

Niğde Belediyesi Tabal Gastronomi Evi, Niğde’nin zengin yöresel mutfak geleneğini ve coğrafi işaretli lezzetlerini İstanbul’da tanıttı. Ferit Şahenk’in ev sahipliğinde gerçekleşen "Niğde’nin Sofrası İstanbul’da" programına gastronomi dünyasından 50 yazar ve temsilci katıldı; Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir organizasyonda yer aldı.

Etkinliğin kapsamı ve katılımcılar:

Program, Niğde’nin kadim mutfak kültürünü ve yöresel ürünlerinin öne çıkarıldığı bir sunum olarak tasarlandı. Katılımcılar arasında yer alan gastronomi yazarları ve sektörden temsilciler, Tabal Gastronomi Evi tarafından hazırlanan menüyü tadım ve değerlendirme fırsatı buldu. Etkinlik, Niğde’nin ulusal platformlarda görünürlüğünü artırmayı hedefleyen bir tanıtım niteliği taşıdı.

Tabal Gastronomi Evi'nin hazırlıkları ve sunumları:

Tabal Gastronomi Evi ekibi, Niğde’ye özgü lezzetleri özenle seçilmiş menülerle sundu; sunumlar ve lezzet anlatımları davetlilerden olumlu geri dönüş aldı. Organizasyonda, coğrafi işaretli ürünlerin ve yerel gastronomi mirasının korunması ile yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların detayları paylaşıldı.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, organizasyonun niyetini ve ortaya konan çalışmayı şöyle özetledi: "İş insanı Ferit Şahenk’in ev sahipliğinde, gastronomi dünyasının birbirinden değerli 50 ismiyle bir araya geldik. Hem Tabal Gastronomi Evi’mizin nitelikli çalışmalarını aktardık hem de Niğde’mizin kültürünü ve yemeklerini masaya yatırdık. Damaklarda iz bırakan buluşmada emeği geçen Tabal Gastronomi Evi ekibimize ve ev sahibimiz Ferit Şahenk’e teşekkür ediyorum."

Etkinlik, Niğde markasının gastronomi alanındaki potansiyelini vurgularken, Tabal Gastronomi Evi’nin bölgesel lezzetleri ulusal ölçekte tanıtma çabasına önemli bir katkı sağladı.

NİĞDE’NİN LEZZETLERİ VE TABAL GASTRONOMİ EVİ İSTANBUL’DA VİTRİNE ÇIKTI